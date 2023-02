PSG : Nasser Al-Khelaïfi a convaincu les joueurs d’aller saluer les supporters

La suite après cette publicité

Le PSG avance sur une ligne de crête en ce moment. La victoire arrachée contre le LOSC dimanche dernier a fait du bien à tout le monde et permis d’éviter une nouvelle contre-performance après les défaites contre l’OM, Monaco et le Bayern Munich. A Louis II d’ailleurs, le ton est monté d’un cran avec les supporters. Marquinhos a même demandé à ses coéquipiers de ne pas aller les saluer, ce qui n’a pas été écouté par l’ensemble du vestiaire, Kimpembe, Donnarumma et les titis Parisiens en tête.

Un contexte tendu qui arrive au pire des moments dans cette saison difficile. C’est Nasser Al-Khelaïfi en personne qui a souhaité vite dégonfler l’ambiance morose avec les supporters les plus fidèles, notamment le CUP. D’après Le Parisien, le président du club a demandé aux joueurs de prôner l’union sacrée et de recréer du lien avec les fans les plus fervents. Il a donc fait passer le message aux stars du vestiaire d’aller saluer les supporters après le Bayern, ce qu’ont fait Neymar et Messi pour la première fois depuis… mars 2022. L’Argentin s’est même exécuté à nouveau après le LOSC dimanche.

À lire

PSG : 30 000 supporters attendus à l’entraînement ouvert au public