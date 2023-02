OL : Anthony Lopes et l’importance de Dejan Lovren

En crise depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais commence à aller un petit peu mieux. Invaincu lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Laurent Blanc ont même éliminté Lille mercredi, en 8e de finale de la Coupe de France, pour continuer sur leur série intéressante. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception du RC Lens dimanche, en Ligue 1, Anthony Lopes a souligné l’importance de l’arrivée de Dejan Lovren, tout en rendant hommage aux améliorations du collectif lyonnais sur le pré.

« Est-ce qu’on défend mieux ? L’arrivée de Dejan a changé beaucoup de choses. Il a équilibré l’équipe, avec sa personnalité, son vécu et son expérience. Beaucoup ont pris conscience de l’apport défensif que tout le monde doit avoir, pas que les 4 derrière, les milieux et moi. Vraiment tout le monde, on peut le voir maintenant, en match, que le travail est fait et bien fait, ça donne pas mal de satisfaction pour la suite, mais il faut maintenir ça. Le moindre moment où on va lever le pied, on va le payer cash. Il ne va pas falloir que les supporters soient cardiaques cette saison, ça va aller jusqu’à la dernière seconde », a expliqué le gardien de l’OL.

