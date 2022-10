Le biographe de Leo Messi parie sur le futur de l'Argentin

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Leo Messi (35 ans) est étincelant en ce début d'exercice (8 buts, 8 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues) après une première saison compliquée au PSG. Il prendra une décision sur son avenir après la Coupe du monde, ce n'est un secret pour plus personne. Son biographe, Guillem Balague, s'est confié au Parisien avant le "Classique" PSG-OM de dimanche soir et pense que Lionel Messi va continuer l'aventure à Paris.

« Heureux comme il ne l’a jamais été ! Les choses se passent bien sur le terrain, l’équipe s’est adaptée à lui, ou plutôt il a la main sur le jeu. (...) Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. Il a un contrat de deux ans plus un en option. Mais cette option doit être validée par les deux parties. Et s’il souhaite rester après 2023, un nouveau contrat devra être négocié. Mais si vous me demandez mon sentiment — et ce n’est qu’un sentiment —, pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami», explique-t-il.

