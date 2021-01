Bayern : Franck Ribéry vole au secours de Leroy Sané

Recrue star du Bayern Munich (avec Bouna Sarr), Leroy Sané (25 ans) connait une saison d'adaptation pour le moment avec le Rekordmeister. Dans les statistiques c'est plutôt intéressant avec 7 buts et 5 passes décisives en 20 matches mais dans le contenu l'ancien ailier de Manchester City peut faire mieux. Interrogé par Sport Bild, Franck Ribéry a tenu à prendre sa défense : «je crois en Leroy car il est encore jeune, il a de la qualité et du talent. Des joueurs comme Kingsley Coman ou Serge Gnabry font partie du club depuis plus longtemps et connaissent donc mieux la philosophie de jeu de l'entraîneur. Sané vient de Manchester City, un grand club, où il a déjà prouvé sa qualité dans une compétition difficile.»

Selon Franck Ribéry, Leroy Sané dispose des qualités nécessaires pour s'imposer sur la durée au Bayern Munich, que ça soit en démarrant ou en entrant sur le terrain. «Sané sait qu'il y a aussi de la compétition au Bayern. Puisqu'il le sait depuis Manchester, il n'aura aucun problème avec cela. Les quatre ailiers du Bayern devraient se soutenir. S'asseoir sur le banc ne devrait pas être une raison de baisser la tête. Vous pouvez toujours faire la différence en 20 minutes» a expliqué le finaliste de la Coupe du monde 2006. Un soutien de poids pour Leroy Sané qui devra poursuivre ses efforts en seconde partie de saison.