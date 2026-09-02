Walid Regragui rejoint… Canal+

Walid Regragui change de costume. Après avoir quitté son poste de sélectionneur du Maroc, qu’il occupait depuis 2022, le technicien de 50 ans va désormais faire ses premiers pas dans un nouvel exercice. Regragui rejoint en effet Canal+ en tant que consultant. Une arrivée annoncée ce mercredi lors de la conférence de rentrée de la chaîne cryptée.

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L’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas interviendra principalement lors des soirées européennes ainsi que sur les journées de Premier League. Il viendra ainsi renforcer une équipe de consultants déjà bien fournie avec notamment Samir Nasri, Olivier Dacourt, David Ginola, Sidney Govou ou encore Christophe Jallet.