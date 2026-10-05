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UEFA Nations League

Équipe de France : la réaction ravie de Désiré Doué

Par Matthieu Margueritte
1 min.
France 4-1 Belgique

L’équipe de France a réussi à renverser la Belgique. Menés 1-0, les Bleus ont dû attendre les entrées de Michael Olise, de Rayan Cherki et de Désiré Doué pour revenir au score et finir par l’emporter 4 buts à 1. Buteur et double passeur décisif, Désiré Doué n’a pas caché sa joie à l’issue de la rencontre.

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« On avait à coeur de gagner ce dernier match. C’est une belle prestation, on a tous été concernés. C’est important de continuer comme ça. Ce n’est jamais facile de marquer surtout contre ce genre d’équipe qui défend bien. On a des joueurs de grand talent dans cette équipe, c’est magnifique », a-t-il confié au micro de TF1.

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