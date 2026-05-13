Real Madrid : Florentino Pérez avait promis une prime indécente aux joueurs

Alors qu’il était en train de perdre la bataille du titre face au FC Barcelone, le Real Madrid restait en vie en Ligue des Champions. Battu seulement 2-1 au Bernabéu par le Bayern Munich lors du quart de finale aller, le club merengue avait toutes ses chances de renverser la vapeur en Bavière une semaine plus tard.

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AS révèle d’ailleurs que Florentino Pérez, bien conscient que ce match retour et une qualification en demi-finale pouvaient sauver les apparences, a motivé ses troupes en leur promettant une prime exceptionnelle. Ainsi, si les hommes d’Alvaro Arbeloa étaient parvenus à se hisser dans le dernier carré de la compétition, ils auraient touché une prime individuelle de 500 000€ bruts. Mais cela n’a pas suffi..