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Ligue des Champions

Real Madrid : Florentino Pérez avait promis une prime indécente aux joueurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florentino Perez @Maxppp

Alors qu’il était en train de perdre la bataille du titre face au FC Barcelone, le Real Madrid restait en vie en Ligue des Champions. Battu seulement 2-1 au Bernabéu par le Bayern Munich lors du quart de finale aller, le club merengue avait toutes ses chances de renverser la vapeur en Bavière une semaine plus tard.

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AS révèle d’ailleurs que Florentino Pérez, bien conscient que ce match retour et une qualification en demi-finale pouvaient sauver les apparences, a motivé ses troupes en leur promettant une prime exceptionnelle. Ainsi, si les hommes d’Alvaro Arbeloa étaient parvenus à se hisser dans le dernier carré de la compétition, ils auraient touché une prime individuelle de 500 000€ bruts. Mais cela n’a pas suffi..

Pub. le - MAJ le
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