Affaire Negreira : le nouveau document qui innocente le FC Barcelone

L’administration fiscale espagnole estime qu’aucune preuve ne permet d’affirmer que les paiements effectués par FC Barcelona à José María Enríquez Negreira avaient pour objectif de corrompre des arbitres ou d’influencer les résultats sportifs. Dans un rapport révélé ce lundi par Mundo Deportivo, l’Inspection régionale de Catalogne reconnaît l’existence de versements supérieurs à 7,5 millions d’euros entre 2001 et 2018, mais précise qu’aucun élément ne permet d’établir un « trafic d’informations confidentielles », une influence sur les désignations arbitrales ou une intervention directe sur l’issue des matches. Le document souligne également qu’aucun paiement à des arbitres n’a été détecté malgré l’analyse des mouvements bancaires liés à l’affaire.

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Le rapport constitue un appui important pour la défense du Barça, qui soutient depuis le début que ces paiements correspondaient à des prestations de conseil et à des rapports techniques sur l’arbitrage. Les inspecteurs indiquent en outre qu’aucune preuve ne permet de conclure que Negreira ait été en mesure d’influencer les résultats des rencontres, rappelant qu’il n’a arbitré aucun match durant la période concernée. Si cette conclusion fragilise la thèse de la corruption sportive, la procédure judiciaire reste ouverte en Espagne, où les magistrats poursuivent leurs investigations sur la nature exacte des services rendus et la justification des montants versés.