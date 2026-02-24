Ligue des Champions : porté par un triplé de Sørloth, l’Atlético de Madrid élimine le Club Bruges

Après un match aller spectaculaire où les deux équipes s’étaient rendues coup pour coup en Belgique (3-3), l’Atlético de Madrid et le Club Bruges se retrouvaient six jours plus tard en barrage retour de Ligue des Champions. Pour ce choc, Diego Simeone avait réservé quelques surprises dans son onze de départ. En grande forme depuis son arrivée chez les Colchoneros, Ademola Lookman débutait pourtant sur le banc, tout comme Antoine Griezmann, laissé sur la touche pour la 23e fois cette saison malgré son statut de deuxième meilleur buteur du club madrilène. Pour animer l’attaque du 4-4-2 rojiblanco, Alexander Sørloth était aligné en pointe aux côtés de Julián Álvarez. En face, Ivan Leko devait composer sans Raphael Onyedika dans l’entrejeu de son 4-1-4-1, mais retrouvait son dynamiteur offensif Carlos Borges sur le côté droit.

Dans ce début de rencontre très disputée, c’est Bruges qui s’est offert la première occasion de la rencontre. Trouvé en retrait sur la gauche de la surface, Tzolis remisait vers l’axe pour Vetlesen, dont le tir fut contré par Hancko (18e). Quelques minutes plus tard, l’Atlético de Madrid faisait mouche. Sur une longue relance d’Oblak, Sørloth résistait à Mechele avant d’enchaîner avec une frappe croisée. Une tentative sur laquelle Mignolet se trouait (23e, 1-0). Mais malgré cette ouverture du score, les Brugeois n’abdiquaient pas et multipliaient les attaques vers la surface des Colchoneros. Avant d’être récompensés. À la suite d’un corner frappé sur la gauche, Mechele dévia le ballon au premier poteau, avant que Joel Ordóñez ne le reprenne au second pour l’égalisation (36e, 1-1). Dans la foulée, les Belges étaient tout près de prendre l’avantage, sur cette tête de Vetlesen, qui butait finalement sur un immense Oblak (38e).

Alexander Sørloth guide l’Atlético

En seconde période, l’intensité n’a pas baissé et l’Atlético a vite frappé fort. Après un centre sur la gauche de Simeone vers le second poteau et Alexander Sørloth, mal dégagé dans l’axe, le ballon revenait sur Johnny Cardoso qui contrôla de la poitrine avant de conclure d’une lourde frappe à l’entrée de la surface belge (48e, 2-1). Déchaînés, les Madrilènes ont alors multiplié les assauts sur le but de Mignolet pour définitivement plier le match, et c’est qu’ils ont réussi à réaliser grâce à Sorløth.

Sur la gauche de la surface belge, Ademola Lookman combinait avec Antoine Griezmann et centrait vers l’axe pour le Norvégien. Seul, il contrôla le cuir avant d’ajuster Simon Mignolet d’une lourde frappe à bout portant (76e, 3-1). En fin de partie, l’ancien joueur de Villarreal s’offrait un triplé pour faire exploser de joie Diego Simeone, le Stade Metropolitano et, surtout, sceller la qualification des Madrilènes (87e, 4-1). Lors du prochain tour, l’Atletico de Madrid affrontera soit Tottenham, soit Liverpool (tirage au sort, vendredi à 12h). Le club madrilène disputera le match aller dans son stade, avant un déplacement en Angleterre pour la confrontation retour.