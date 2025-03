C’est la grande catastrophe au Bayern Munich

Leader avec six points d’avance sur le Bayer Leverkusen à sept journées de la fin et à l’approche d’un quart de finale contre l’Inter Milan en C1, le Bayern Munich fait face à une énorme vague de blessures dans le secteur défensif. Ce dimanche matin, les Bavarois ont annoncé que le défenseur central Hiroki Itō a subi une nouvelle fracture du métatarse et sera mis à l’écart pendant environ trois mois. Un sacré coup dur pour les dirigeants bavarois.

«La nouvelle de la blessure grave de Hiroki nous frappe tous de plein fouet. Il venait tout juste de se remettre sur pied après des mois de rééducation et il est maintenant absent pour une longue période. Nous lui apportons tout le soutien dont il a besoin (…) Après Alphonso Davies et Dayot Upamecano, Hiroki est le troisième défenseur à être mis à l’écart en très peu de temps. Nous allons maintenant mettre en commun toutes nos ressources pour continuer à poursuivre nos objectifs», a indiqué le directeur sportif du club, Max Eberl.

Quatre blessés en défense

Car, en effet, Dayot Upamecano a été victime d’une lésion de l’articulation du genou et du cartilage et sera indisponible au moins jusqu’à la fin du mois de mai. Tout comme Alphonso Davies. Le club allemand a annoncé que le latéral gauche canadien, qui a prolongé son bail le 4 février dernier, serait éloigné des terrains pendant six à huit mois en raison d’une déchirure des ligaments croisés. La situation est donc grave, d’autant plus que le jeune Tarek Buchmann, blessé à l’épaule, est aussi forfait jusqu’à fin avril.

Et même si le Bayern Munich songeait à recruter un défenseur libre pour une courte durée, Sky Sports annonce que cela serait impossible selon les règlements de la Fédération Allemande. Les clubs de Bundesliga ne sont pas autorisés à recruter des joueurs sans contrat lors de la seconde moitié de la saison. Seuls Kim Min-Jae et Eric Dier sont disponibles et Vincent Kompany sera donc amené à bricoler une nouvelle défense centrale assez solide en vue d’une fin de saison qui s’annonce donc très tendue…