Willy Sagnol conseille au Bayern de recruter un crack du PSG

Exceptionnel la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery (20 ans) grimpera-t-il dans la hiérarchie du milieu francilien cette saison ? S’il n’y parvient pas, Willy Sagnol exhorte le Bayern Munich à passer à l’action dès que possible.

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«Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Son style de jeu est très typique du Bayern. Il a un excellent caractère, il travaille dur et il a beaucoup progressé en tant que joueur. (…) S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait vouloir changer de club. Cependant, il coûterait très cher», a confié l’ancien latéral tricolore au journal Sport Bild.