Liverpool : Canal+ donne des nouvelles d’Ekitike

Les images ne montrent rien de terrible, si ce n’est le désarroi absolu de Hugo Ekitike, qui s’est effondré sur la pelouse d’Anfield à la 28e minute de la rencontre face au PSG. L’attaquant français a tenté de se relever avant de vite se remettre au sol. La crainte d’une blessure grave au tendon d’Achille a vite été relayée, et Canal+, par l’intermédiaire d’Hervé Mathoux, a apporté quelques informations à l’issue du match.

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« Peut-être que le tendon d’Achille n’est pas rompu, nouvelles de sa famille, mais saison terminée quoi qu’il en soit pour le Français », a glissé le présentateur. Sans préciser si son "saison terminée" concernait la Coupe du Monde. Il y a peut-être un mince espoir…