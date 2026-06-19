Écosse - Maroc : le but exceptionnel de Saibari après deux minutes de jeu

Malheur au Marocain arrivé en retard devant sa télévision ce soir. Il fallait en effet y être pour 00h01 et pas plus tard, l’impatience d’Ismael Saibari étant passée par là. Le futur joueur du Bayern Munich a ouvert le score quelques secondes après le coup d’envoi sur un magnifique service de Brahim Diaz.

La suite après cette publicité

Saibari frappe fort d'entrée ! ⚽️

Après seulement 1 minute et 17 secondes, le Maroc ouvre le score grâce à une frappe sous la barre transversale.



Maroc 1-0 Écosse.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ECOMAR pic.twitter.com/ejJck58D8O — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 19, 2026

Trouvé en profondeur par le Madrilène, il déclenchait une reprise de volée dans un angle fermé, qui terminait dans la lucarne d’Angus Gunn. Le Maroc est déjà devant dans cette rencontre, et Saibari compte déjà deux buts après deux journées. Celui-ci est déjà le plus rapide depuis le coup d’envoi de ce Mondial 2026. En cas de victoire, les Lions de l’Atlas feront un grand pas vers leur objectif de première place. Pour rappel, le Brésil jouera aussi dans la nuit face à Haïti (2h30).