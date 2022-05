OM : comment se relever ?

La suite après cette publicité

Il y a encore quelques semaines, on se demandait bien ce qui pouvait arrêter cet Olympique de Marseille. Les Phocéens étaient de solides deuxièmes de Ligue 1 avec six points d'avance sur Monaco et Rennes, et surtout les favoris dans cette double confrontation qui les opposait à Feyenoord en demi-finale de Conference League.

Mais l'OM avait aussi une semaine où il pouvait tout perdre. D'abord avec le déplacement à Feyenoord puis en recevant un Olympique Lyonnais décevant cette année, mais qui prend toujours un malin plaisir à défaire les Marseillais. Cette semaine s'est soldée avec deux défaites et donc une perte de trois points sur les poursuivants en Ligue 1, mais aussi avec un ballottage défavorable (défaite 2-3 aux Pays-Bas) pour une qualification en finale.

« C'est sûr qu'on est un peu déçu »

Ce jeudi, les Olympiens n'ont pas réussi à l'emporter à l'Orange Vélodrome (0-0) et sont donc éliminés de la coupe d'Europe à un petit pas de la dernière marche. Alors forcément, il va falloir beaucoup de courage pour se relever de cette désillusion et se reprendre directement avec le championnat.

En conférence de presse, ce vendredi, William Saliba a tenté d'expliquer comment se remettre à l'endroit. « C'est sûr qu'on est un peu déçu, on voulait aller au bout de cette compétition longue. C'est au match aller où on se met en difficulté. Dès l'entame de la deuxième, on prend ce but. Même si on a poussé, on n'a pas réussi à marquer. Hier, il nous a manqué du tranchant. On est un peu déçu. On est déçu, mais pas abattu. On a un objectif en championnat. On n'a pas le temps d'être abattu. On sait ce qu'on a pas bien fait, ça a pu jouer au match aller, il faut vite oublier. On a notre destin entre nos mains. Il ne faut pas regretter. Le championnat est dur, on est deuxième, on ne doit pas regretter à la fin et gagner ces trois matches », a expliqué le défenseur avant de poursuivre.

« On a eu des moments comme ça dans la saison, des moments moins bien. Pendant deux, trois matches on ne marquait pas, on prenait des buts. Avec cette équipe il y a un mental, on se relève toujours, c'est ce qu'on va faire dimanche. On ne va rien lâcher pour aller jusqu'au bout », conclut-il.