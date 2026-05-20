Inter : Lautaro Martínez est dégoûté par le monde du football
Acteur majeur de l’Inter Milan depuis 2018, où il a déjà disputé près de 375 matchs, Lautaro Martínez continue d’incarner le projet nerazzurro. À quelques semaines du Mondial 2026 avec l’Argentine, l’attaquant s’est livré dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, évoquant à la fois son attachement au club milanais et sa vision très claire de la suite de sa carrière. S’il affirme se sentir pleinement épanoui à l’Inter, ses déclarations sur son avenir post-football ont particulièrement retenu l’attention.
Le capitaine intériste a en effet surpris en affichant une position radicale sur l’après-carrière, loin des terrains et du monde du football. Interrogé sur la manière dont il aimerait être perçu dans dix ou vingt ans, Lautaro a répondu sans détour : « comme quelqu’un qui a toujours tout donné ». Et sur ce qu’il fera une fois les crampons raccrochés, l’Argentin a été encore plus clair : « je ne resterai pas dans le monde du football, c’est un milieu qui ne me plaît pas. Vous n’entendrez plus parler de moi : je disparaîtrai. » Un message fort, qui confirme sa volonté de prendre ses distances avec l’univers du ballon rond une fois sa carrière terminée.
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