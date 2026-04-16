Les Bavarois se moquent du Real Madrid, le PSG-Bayern fait déjà saliver la presse

Les Allemands se paient le Real

En Allemagne, la presse savoure après la qualification des Bavarois. « Le Bayern Munich assure » mentionne sobrement Bild. Loin d’être parfaits dans le jeu avec beaucoup d’approximations, les hommes de Vincent Kompany ont tout de même assuré l’essentiel en parvenant même à remporter la rencontre dans les derniers instants. Et forcément du côté Bavarois, on n’a pas manqué de chambrer les Madrilènes sur les réseaux après la rencontre. Alors que tout le monde connaît la fameuse phrase « 90 minutes au Bernabeu c’est très long » utilisée dans le passé par le Real pour évoquer une possible remontada, le club allemand s’est amusé sur son compte X en détournant la phrase en « 90 minutes à l’Allianz Arena c’est très long ». Le Real Madrid appréciera.

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PSG-Bayern sur toutes les bouches

Retour en France à présent où après ce match d’anthologie, on se penche sur la suite puisque le Bayern croisera la route du Paris Saint-Germain dans une quinzaine de jours. Le troisième duel en un an et demi pour une confrontation qui s’annonce palpitante à tout point de vue. Et alors que les deux formations sont les plus en forme du moment, la presse jubile déjà d’un tel affrontement. « Les promesses d’un sommet » pour L’Équipe qui estime que les Parisiens devront tirer les leçons des dernières confrontations pour l’emporter. Battu 2-1 lors de la phase de Ligue, les Parisiens semblent toutefois sur une meilleure dynamique et affichent une forme impressionnante. Mais pour battre l’ogre bavarois, il faudra réaliser deux matchs pleins et ce n’est pas cette statistique face aux Allemands qui illustrera le contraire. En effet, le Bayern Munich a gagné les cinq dernières confrontations en Ligue des Champions face au club de la capitale et aucun autre club que le Bayern a plus battu le PSG en Champion League. Mais pour Le Parisien, Paris a bien changé de monde depuis son titre l’an passé et aura des atouts à faire valoir.

Arsenal gagne mais déçoit

Si Mikel Arteta promettait le feu avant le match contre le Sporting Portugal, la presse anglaise ne manque pas de souligner la différence notable entre l’incantation d’Arteta et le résultat sur le terrain. « Pas de feu, de la peur mais une qualification pour la demi-finale » pour SkySport tandis que The Sun parle de Gunners en dessous de leur niveau habituel. Si l’Angleterre n’a pas été emballée, c’est également le cas du reste de la presse en Europe. « Plus rien ne s’oppose à l’ennui » indique L’Equipe alors que de son côté AS mentionne la rigueur défensive des coéquipiers de William Saliba. Côté Portugais en revanche, il y a de quoi avoir des regrets. « Par un fil » placarde Record sur sa Une après un match nul qui laisse des regrets aux Lisboètes. Déjà proches de faire la différence à l’aller, les joueurs du Sporting, qui ont notamment trouvé le poteau, sortent avec les honneurs dans une double confrontation qui aurait pu tourner à leur avantage.