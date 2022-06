PSG : la Premier League veut aussi gâcher les plans du Barça avec Lewandowski

La suite après cette publicité

C'est le gros dossier du moment en Europe, surtout qu'on sait maintenant que le PSG s'est mêlé à la lutte pour le buteur polonais. Les Parisiens sont ainsi prêts à gâcher les plans du FC Barcelone, qui était en pole position jusqu'ici, et s'emparer du buteur polonais, qui a déjà fait savoir à maintes et maintes reprises qu'il espère quitter le Bayern cet été.

Le buteur bavarois pourrait quitter le champion d'Allemagne pour un montant environnant les 40 millions d'euros, et ses exigeances salariales tourneraient autour des 12 millions d'euros net à l'année. C'est en tout cas ce qui a été accordé par le FC Barcelone. Et dans cette histoire, les Catalans et les Parisiens ne seront pas seuls, puisque d'autres clubs veillent au grain.

Des gros moyens

Selon plusieurs publications britanniques comme le Daily Star et The Sun, Chelsea et Manchester United sont aussi sur le coup. Dans le cas des Blues, Thomas Tuchel aura besoin d'un remplaçant à Romelu Lukaku, qui a ainsi de grandes chances de rentrer en Italie, à l'Inter, un an après son arrivée. L'attaquant de 33 ans serait ainsi son remplaçant à la pointe de l'attaque.

De leur côté, les Red Devils préparent une révolution importante dans l'effectif pour mettre à ces dernières années de résultats plutôt décevants et offrir un effectif conséquent à Erik ten Hag, qui n'a pas vraiment de buteur référence devant. Lewandowski serait vu comme une sacrée option pour renforcer cette attaque mancunienne. Affaire à suivre...