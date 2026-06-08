Amical, EdF : la superbe demi-volée de Michael Olise contre l’Irlande du Nord

Pour la dernière répétition des Bleus avant d’aller aux États-Unis pour y disputer la Coupe du Monde 2026, Michael Olise a ouvert le score pour les Bleus juste avant la pause face à l’Irlande du Nord, à Lille. Mais l’ailier du Bayern Munich ne s’est pas contenté d’ouvrir le score, puisqu’il s’est offert un doublé au retour de la pause.

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49' - ET DE DEUX !!! ⚽⚽



Le doublé pour Olise qui fait exploser le Stade Pierre-Mauroy ! Quelle frappe monstrueuse ! Sixième but en Bleu pour le français !



Les Bleus font le break ! 2-0



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Après un centre piqué de Malo Gusto mal repoussé par la défense adverse, et notamment par le gardien nord-irlandais, le joueur du Bayern Munich a décoché une puissante reprise du gauche qui a trompé le gardien. Une prestation de haut niveau qui confirme son excellente dynamique à quelques jours du premier match contre le Sénégal, le 16 juin.