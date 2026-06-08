Menu Rechercher
Commenter 12
Matchs Amicaux

Amical, EdF : la superbe demi-volée de Michael Olise contre l’Irlande du Nord

Par Samuel Zemour
1 min.
Olise avec la France @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Pour la dernière répétition des Bleus avant d’aller aux États-Unis pour y disputer la Coupe du Monde 2026, Michael Olise a ouvert le score pour les Bleus juste avant la pause face à l’Irlande du Nord, à Lille. Mais l’ailier du Bayern Munich ne s’est pas contenté d’ouvrir le score, puisqu’il s’est offert un doublé au retour de la pause.

La suite après cette publicité

Après un centre piqué de Malo Gusto mal repoussé par la défense adverse, et notamment par le gardien nord-irlandais, le joueur du Bayern Munich a décoché une puissante reprise du gauche qui a trompé le gardien. Une prestation de haut niveau qui confirme son excellente dynamique à quelques jours du premier match contre le Sénégal, le 16 juin.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France
Michael Olise

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France Flag France
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier