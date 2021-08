PSG : pas de présentation prévue mardi pour Lionel Messi ?

Depuis l'annonce officielle de la non-prolongation de Lionel Messi (34 ans) au FC Barcelone le 5 août dernier, le PSG s'est rué sur la Pulga afin de l'attirer dans ses filets. Si le transfert de la légende des Blaugranas aux 6 Ballons d'Or est en bonne voie, les supporters du PSG meurent d'impatience et veulent tous savoir à quel moment ils pourront venir accueillir comme il se doit l'un des meilleurs de l'histoire à l'aéroport.

Selon les dernières informations de Sky Sport, Lionel Messi ne devrait pas arriver tout de suite dans l'Hexagone. Le media italien assure que du côté du club de la capitale, aucune présentation officielle de Leo Messi n'est prévue pour ce mardi à l'instant T. Le Paris SG reste néanmoins optimiste et attend que les avocats des différentes parties règlent quelques détails afin que l'Argentin puisse accepter les termes proposés par le vice-champion de France en titre. Avant de venir, enfin, parapher son bail en France, pour le plus grand bonheur des fans parisiens.

Messi’s arrival in Paris has not been planned yet. ‘Patience’. No presentation scheduled on Tuesday by PSG as of now. 🔴 #Messi



PSG optimistic and waiting for Leo - some details to be discussed with laywers in the next hours. Messi will be in Paris once contract will be agreed.