Équipe de France : pourquoi la défense française a sombré

« On a été moins bien défensivement ». Avec les mots d’un sélectionneur qui cherche avant tout à ne pas accabler ses hommes, Zinédine Zidane a quand même pointé du doigt un secteur défensif en grande difficulté face à l’Italie ce jeudi soir à San Siro. Mais jusqu’à la 58e minute, les errements défensifs concernaient principalement un homme, Malo Gusto, en plein naufrage face à un Cambiaghi remuant. Le joueur de Chelsea venait de concéder un penalty, après avoir déjà été déposé sur le premier but italien.

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Mais c’est ensuite toute la défense qui a été contaminée par la fébrilité de l’ex-Lyonnais. Déjà, sur le premier but, Dayot Upamecano se fait devancer par Pio Esposito. Sur le deuxième, qui vient encore du côté droit des Bleus, Jérémy Jacquet est un peu trop loin de Frattesi. Et sur le troisième, Adrien Truffert se rend coupable d’une relance trop osée vers Lucas Da Cunha, qui perd le cuir, poussant Upamecano à la faute. Tout le monde a donc sombré au sein de la ligne défensive, dans des proportions inattendues.

Même la défense centrale a failli

Aucun de nos défenseurs n’a ainsi la moyenne dans les notes de la rédaction FM, et Zidane a ciblé des difficultés dans « les duels et les 1 contre 1 ». Car c’est bien là que les Bleus ont péché au cours du deuxième acte, pris par l’agressivité italienne. Le milieu n’a plus mis le pied sur le ballon et s’est fait manger physiquement, dans un domaine qui n’est pas le point fort de Da Cunha et Cherki par exemple.

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Les défenseurs, eux, ont été mis en difficulté dans l’impact, alors qu’il s’agit là d’un des points forts de Jacquet et Upamecano. Les latéraux, Gusto et Truffert, ont manqué de personnalité et même si le second a moins subi défensivement que son compère, il n’a pas été inspiré non plus. Mais les options de Zidane sont toujours autant limitées à ces postes, avec un Andy Diouf dont ce n’est pas le positionnement naturel à gauche, et un Saël Kumbedi présent en raison de l’absence de Kalulu. Ibrahima Konaté pourrait lui tirer profit de ce match raté pour revenir dans le jeu face à la Turquie, d’autant qu’Upamecano a quitté le rassemblement ces dernières heures, pour «raisons personnelles».