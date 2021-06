EdF : Didier Deschamps ne ferme pas la porte à un retour de Thauvin

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a dévoilé il y a maintenant deux semaines la liste des 26 Bleus qui joueront l’Euro. Une liste où ne figure pas, et sans surprise, un certain Florian Thauvin (28 ans). Ce dernier, qui était à la Coupe du monde 2018, a peu à peu disparu du groupe France par la suite. Transféré aux Tigres au Mexique, l’attaquant français pensait avoir dit adieu à l’Équipe de France, mais Didier Deschamps ne ferme pas totalement la porte.

Lors d’un entretien accordé à La Provence, le sélectionneur est revenu sur le cas de Florian Thauvin. Il estime qu’il peut encore revenir à son meilleur niveau. « Il y a ce qui les a conduits à l’équipe de France, et ce qu’ils ont fait depuis pour espérer. Thauvin a été blessé, arrêté six mois, il y a la situation de son club. (…) Je sais ce qu’il a été capable de faire, mais en contenu ça n’a rien à voir, ça mène à des choix, par rapport à la concurrence. Flo Thauvin a gagné en expérience et en maturité, il est capable de mieux faire, l’avenir nous le dira. »