OM : Bruno Genesio ne digère pas le cas Igor Paixão

Lors de son arrivée dans la cité phocéenne, Bruno Genesio connaissait parfaitement les règles du jeu. L’ancien technicien du LOSC savait que le club devait consentir d’immenses efforts financiers, impliquant de nombreux départs et des ambitions de recrutement drastiquement revues à la baisse. Grand professionnel, il rappelait d’ailleurs une patience mesurée lors d’une conférence de presse fin juillet sur l’épineux sujet du mercato : « Tout dépendra des opportunités qui se présenteront au cours du mercato. C’est aussi pour cela que je demande de la patience. De nombreux joueurs attendent encore que leur situation se décante dans leur club. Certains pourraient devenir accessibles dans les prochains jours. Pour nous, ce n’est pas simple. Nous aimerions disposer d’un effectif déjà largement constitué afin de travailler sereinement depuis le début de la préparation. Mais je connaissais cette situation avant d’accepter ce poste. Je ne vais donc pas m’en plaindre aujourd’hui. Je sais que tout le monde travaille en interne et je suis convaincu que les choses vont évoluer dans les jours qui viennent. »

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Genesio a pourtant parfaitement fait le job en menant une intersaison de grande qualité, couronnée par une victoire éclatante au Stade Vélodrome contre le RC Strasbourg (4-0) en ouverture du championnat. Mais aujourd’hui, à moins d’une semaine de la clôture du marché estival, l’optimisme a laissé place à de profonds doutes. Après avoir assisté, impuissant, aux départs successifs de Geronimo Rulli, Facundo Medina et Mason Greenwood, l’entraîneur de 59 ans voit d’un très mauvais œil la fuite plus que probable d’Igor Paixão vers Sunderland.

Un contexte explosif avant le sprint final

L’ailier brésilien s’est imposé comme le meilleur joueur de la préparation et représentait le point d’appui offensif numéro un du système marseillais. Le voir plier bagages dans la dernière ligne droite résonne comme une véritable catastrophe pour le coach, entachant sérieusement les ambitions phocéennes. Pour couronner le tout, la colonne des arrivées reste désespérément vide, et ce, malgré l’implication directe de Bruno Genesio et de son staff qui ont multiplié les démarches et les discussions auprès de plusieurs recrues potentielles.

La suite après cette publicité

La confiance affichée fin juillet s’est évaporée. Le contexte devient très tendu sur la Canebière et la situation est d’autant plus difficile à appréhender pour le directeur sportif Grégory Lorenzi, étrangement beaucoup moins loquace avec les agents de joueurs depuis quelques jours. La fin du mercato s’annonce électrique à la Commanderie.