Lecce : Samuel Umtiti raconte son départ compliqué du Barça

La fin du calvaire pour Samuel Umtiti. Alors qu'il était rapidement devenu un titulaire indiscutable dans la défense du FC Barcelone, Samuel Umtiti avait vu sa carrière prendre un tournant lors de sa longue blessure au genou survenue après le sacre en Russie, pendant le Mondial 2018. Devenu un indésirable au FC Barcelone en raison de ses blessures récurrentes, l'ancien Lyonnais a pourtant mis du temps avant de quitter la Catalogne.

«Des problèmes physiques m'ont obligé à repartir de zéro»

Mais à la fin du mois d'août, l'international français a été prêté sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2023 chez le promu Lecce, en Serie A italienne. Toujours embêté par les pépins physiques, il n'a pu se lancer que ce week-end lors de la défaite contre Rome (1-2), où il avait pourtant été rassurant. «J'ai ressenti de merveilleuses émotions, je suis fier du match que j'ai joué, après tant de mois pendant lesquels j'ai travaillé dur pour revenir au même niveau que mes coéquipiers», a-t-il raconté en conférence de presse, ce vendredi.

Devant la presse, le défenseur central a surtout fait le point sur son départ de Barcelone et son choix de carrière. «Je suis arrivé à Lecce avec la mentalité de relever des défis différents, chaque jour. À Barcelone, j'ai eu beaucoup de choses, ainsi que l'opportunité de jouer avec de grands champions. Malheureusement, des problèmes physiques m'ont obligé à repartir de zéro (...) À ce moment de ma vie, il est important de jouer à nouveau, de me sentir apprécié et important dans cette équipe et d'atteindre mon objectif avec Lecce. Ce n'est pas facile de revenir, mais j'ai choisi de réécrire ma carrière avec Lecce et le premier pas est d'essayer de nous sauver».

Samuel Umtiti a tiré un trait sur le Mondial 2022

Cependant, le joueur de 28 ans assure avoir été sollicité par d'autres clubs, mais n'a pas mentionné un éventuel retour à l'OL. «Après l'expérience de Barcelone, j'avais besoin de paix et de tranquillité. Lecce est la meilleure solution, car c'est aussi une ville idéale pour vivre ; ici, les conditions sont idéales pour recommencer. Pendant l'été, il y a eu d'autres contacts, mais aujourd'hui, je sens que je peux confirmer ce choix».

Conséquence de ce choix de carrière et l'obligation de repartir de zéro, Samuel Umtiti a tiré un trait sur une éventuelle participation avec les Bleus, au Mondial 2022. «La Coupe du monde ? Avec l'équipe nationale, j'ai écrit de belles pages de ma carrière, mais pour l'instant, je ne pense qu'à Lecce et à bien faire avec ce maillot». En cas de bonne performance avant la trêve internationale, Samuel Umtiti pourrait pourtant devenir une option pour Didier Deschamps, confronté à de nombreuses blessures avant l'annonce de sa liste.