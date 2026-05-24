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Ligue des Champions

Arsenal : grosse inquiétude pour Noni Madueke avant le PSG

Par Chemssdine Belgacem
Noni Madueke et Kai Havertz @Maxppp
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Alerte pour Arsenal à moins d’une semaine de la finale de Ligue des Champions face au PSG. Auteur du deuxième but des Gunners au retour des vestiaires, Noni Madueke a jeté un sérieux froid à son staff sur la pelouse de Selhurst Park en se plaignant de l’arrière de la cuisse gauche.

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Après l’intervention du staff médical, l’ailier anglais a finalement cédé sa place par précaution à Viktor Gyökeres. Les prochaines heures et les examens médicaux seront cruciaux pour savoir si le virevoltant ailier d’Arsenal pourra tenir sa place pour le match le plus important de la saison.

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