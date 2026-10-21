Les Emirats Arabes unis pourraient être forcés de vendre Manchester City !

Manchester City traverse une période particulièrement délicate sur le plan judiciaire. Depuis février 2023, le club anglais est visé par une procédure de la Premier League portant sur 115 chefs d’accusation, ramenés à 114 infractions dans le cadre des conclusions de la commission indépendante, pour des manquements présumés aux règles financières sur neuf saisons, de 2009-2010 à 2017-2018. Les accusations concernent notamment la communication d’informations financières inexactes, la dissimulation de certains paiements et le non-respect des règles imposant de fournir des données exactes sur les rémunérations de l’entraîneur et des joueurs. La commission a également reproché aux Cityzens de ne pas avoir pleinement coopéré à l’enquête. Une procédure d’une ampleur inédite pour une formation anglaise, qui menace directement la réputation du club et son modèle économique, construit depuis le rachat par le cheikh Mansour en 2008.

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En septembre, la commission indépendante a rendu un verdict défavorable à Manchester City, reconnu coupable des infractions financières retenues dans le dossier. Selon ses conclusions, le club aurait gonflé ses revenus commerciaux à hauteur de 900 millions de livres sterling grâce à des accords jugés fictifs. Les Skyblues contestent toutefois cette décision et ont engagé une procédure d’appel. L’issue de ce recours sera déterminante pour la suite du dossier, alors que plusieurs sanctions sportives sont évoquées, dont une lourde déduction de points, une exclusion de la Premier League, voire une rétrogradation en Championship. Une double relégation a même été avancée dans certains scénarios, sans qu’une telle mesure soit officiellement annoncée. Pour l’heure, aucune sanction définitive n’a été prononcée. Mais si le verdict est confirmé, les conséquences pourraient bouleverser durablement l’avenir du club mancunien, qui risque de perdre bien davantage que quelques places au classement.

Le «pouvoir absolu» du régulateur

Une nouvelle menace vient désormais s’ajouter à ce dossier explosif. David Kogan, président de l’Independent Football Regulator (IFR), l’autorité indépendante chargée de superviser le football anglais, a affirmé que son institution disposait du pouvoir de contraindre les propriétaires de Manchester City à quitter le club si leur gestion était jugée inappropriée. Interrogé dans le podcast The Rest Is Football, il a expliqué que l’instance pouvait demander à un propriétaire de se retirer si elle estimait qu’il dirigeait son club d’une manière contraire aux principes d’équité et d’intégrité. Questionné sur la possibilité qu’un propriétaire refuse de céder ses parts, Kogan a répondu sans ambiguïté que l’IFR disposait d’un « pouvoir absolu » pour aller au bout de sa démarche. Une perspective qui place directement le cheikh Mansour et les intérêts émiratis au cœur des discussions. Le dirigeant britannique a néanmoins appelé à la prudence. L’IFR attend encore des réponses à plusieurs questions avant de décider si elle ouvrira sa propre enquête. Il juge qu’anticiper cette décision serait une « erreur colossale », tandis que l’appel de Manchester City reste en cours.

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Cette hypothèse rejoint certaines revendications du football anglais qui estiment que le départ des propriétaires actuels constituerait la sanction la plus juste si les manquements reprochés au club étaient définitivement établis. Pour certains, les amendes, les retraits de points, les interdictions de recrutement ou même le retrait de titres ne suffiraient pas à répondre à la gravité des faits. À leurs yeux, seule une éviction des propriétaires aurait des conséquences réellement à la hauteur de ce qui est décrit comme un dopage financier. De son côté, Kogan a promis de démissionner si le pouvoir politique intervenait dans une éventuelle enquête de l’IFR, alors que le dossier pourrait raviver les tensions diplomatiques entre Londres et Abou Dhabi. Pour autant, aucune procédure visant actuellement à imposer une vente n’a été annoncée. L’avenir de Manchester City dépendra d’abord de l’issue de son appel, puis d’une éventuelle intervention du régulateur. Mais pour la première fois, la possibilité de voir les propriétaires émiratis contraints de céder le club est clairement évoquée par le responsable de l’autorité chargée de superviser le football anglais.