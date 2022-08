Le LA Galaxy s'apprête à enrôler un autre joueur du Barça

Après avoir réalisé un gros coup cet été en faisant venir Riqui Puig, le jeune élément prometteur du Barça, le LA Galaxy ne compte pas s'arrêter là et continue son mercato. Et selon les dernières informations de AS, l'équipe californienne pourrait incorporer un nouvel élément du FC Barcelone dans les prochains jours.

En effet, lors des négociations pour le transfert de Riqui Puig, les Galactiques se seraient renseignés sur d'autres éléments indésirables barcelonais auprès de Xavi. Et depuis, les négociations avanceraient bien entre les deux clubs pour la signature de Sergi Roberto (30 ans), dont le temps de jeu devrait être réduit la saison prochaine. Les deux franchises de Los Angeles frappent fort cet été.