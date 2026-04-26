OL : Endrick milite pour Corentin Tolisso en Equipe de France

L’OL s’est remis la tête à l’endroit. Après neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues, Lyon est parvenu à se réveiller pour enchaîner trois victoires de suite en Ligue 1. Après avoir gagné contre Lorient et sur la pelouse du PSG, les Gones ont enchaîné ce samedi face à Auxerre (3-2). Un succès au cours duquel Corentin Tolisso a été impliqué avec un but et une passe décisive alors qu’il était entré en jeu à la 58e minute.

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Exceptionnel cette saison avec neuf buts en Ligue 1, le milieu français postule pour une place en Equipe de France même si Didier Deschamps continue de ne pas l’appeler. De son côté, Endrick est sûr de lui. Son coéquipier doit être appelé chez les Bleus comme il l’a expliqué au micro de Canal+ : «le joueur qui m’a le plus impressionné ? Tolisso. C’est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l’équipe. J’espère avoir l’occasion de pouvoir jouer encore beaucoup avec lui. Malheureusement, je ne peux pas dire s’il doit aller en sélection, c’est à Deschamps de le décider. Il a fait une saison incroyable. J’espère qu’il pourra aller en sélection pour jouer et aider sa sélection parce que c’est un grand joueur.»