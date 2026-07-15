Coupe du Monde 2026 : l’Argentine n’en croit pas ses yeux

Cette équipe d’Argentine est épatante de résilience. Poussée par le Cap-Vert jusqu’en prolongation en 16e de finale, menée par l’Égypte de deux buts en 8e de finale, bousculée par la Suisse en quart de finale et encore emmenée en prolongation, l’Albiceleste a cette fois retourné l’Angleterre (2-1) dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Elle retrouvera l’Espagne en finale (dimanche, 21h, heure française) et a toujours l’opportunité de conserver son titre. Pourtant, elle fut tout proche, une fois de plus, de sortir du tournoi.

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Le but de Gordon au retour des vestiaires l’a obligé à pousser pour revenir. Scaloni est passé à trois derrière pour amener un offensif supplémentaire devant. Alors qu’on voyait des Argentins un peu à court physiquement, cette prise de risque a été récompensée par deux buts signés Enzo Fernandez et Lautaro Martinez, faisant littéralement exploser tout un pays dans une joie démesurée. «On ne peut pas écrire comme ça. Est-ce un manque de professionnalisme d’avouer qu’on écrit en pleurant ?», démarre Olé dans un registre un brin suranné.

«Comment ne pas pleurer pour Messi»

«Comment rester insensible à un tel élan d’engagement, de détermination, de foi ?, poursuit le résumé du média. Comment affirmer que l’Argentine a joué un match qui restera gravé dans les mémoires, quel que soit le résultat de dimanche ? Comment ne pas pleurer pour Messi, Paredes, pour les changements de Scaloni, pour le cri d’Enzo, avec Barco qui court sur le terrain pour célébrer comme un fou ? Comment ne pas être ému en assistant à un moment historique ? L’Argentine est finaliste. L’Argentine a humilié la défense anglaise. L’Argentine a renversé la situation une fois de plus. Argentine… Je n’en peux plus».

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Tyc Sports laisse, elle aussi, exploser sa joie et n’hésite pas à chambrer une nation ennemie avec qui elle est toujours en conflit au sujet des îles Malouines. Certains joueurs argentins n’ont d’ailleurs pas hésité à déployer une banderole à ce sujet. «Une victoire magique et inoubliable pour l’équipe nationale argentine face à l’Angleterre, toujours en attente». Reste maintenant à affronter la Roja de Lamine Yamal en finale en fin de semaine. «Dimanche, quoiqu’il arrive !» hurlent les hommes de Scaloni selon le média. Un tout autre bras de fer que le pays attend.

Un second titre espéré contre l’Espagne

La confiance règne car le champion du monde en titre est en constante progression après avoir été poussif lors des premiers matchs de la compétition. «L’Argentine a renversé la situation face à l’Angleterre lors de son meilleur match de la Coupe du Monde et se trouve en finale !», assure La Nacion, qui souligne «la persévérance» de cette équipe «et l’ambition de remporter un deuxième titre consécutif». L’Argentine adore son équipe nationale. Elle est à son image, battante, bercée par le même objectif et déterminée à placer Leo Messi au firmament, si ce n’est pas déjà fait.