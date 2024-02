BL : Leverkusen garde la tête, le Bayern suit le rythme

Ce samedi, la vingtième journée de Bundesliga nous offrait des duels intéressants. Le leader, le Bayer Leverkusen, s’est déplacé sur la pelouse de la lanterne rouge Darmstadt. L’équipe de Xabi Alonso a bien rebondi une semaine après son nul contre le Borussia Mönchengladbach et s’est imposée 2-0 suite à un doublé de Nathan Tella (33e et 52e). Le Werkself garde deux points d’avance sur le Bayern Munich.

Le Rekordmeister a eu plus de mal contre le Borussia Mönchengladbach. Menée suite à un but de Nice Elvedi, l’équipe de Thomas Tuchel a inversé la situation via Aleksander Pavlovic (45e), Harry Kane (70e) et Matthijs De Ligt. Une victoire 3-1 qui permet au Bayern Munich de garder le contact. Le podium est complété par Stuttgart qui a conforté sa position suite à une victoire 3-1 contre Fribourg après des buts de Deniz Undav (3e), Chris Führich (7e) et Maximilian Mittelstadt (74e). Enfin Bochum et Augsbourg ont partagé les points (1-1) quand le Werder Brême a dominé Mayence (1-0).

Les matches de l’après-midi