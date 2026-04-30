Ligue Europa Conférence : Strasbourg promet l’enfer au Rayo pour le match retour !

Ce jeudi soir, le football européen se poursuivait avec notamment les demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence. Au programme, un autre club français avec Strasbourg qui se déplaçait sur la pelouse du Rayo Vallecano. Après sa qualification renversante face à Mayence lors du tour précédent, les Strasbourgeois avaient à cœur de bien démarrer cette fois lors de la première manche. Mais cela n’a finalement pas été le cas avec une prestation assez décevante finalement. Dominés, les coéquipiers d’Emmanuel Emegha se sont logiquement inclinés dans cette rencontre.

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Au retour des vestiaires, le Rayo Vallecano, bien plus inspiré, a inscrit l’unique but du match grâce à Alemao. Le score aurait pu être bien plus sévère sans les arrêts de Mike Penders au retour des vestiaires tant Strasbourg ne parvenait pas à ressortir un seul ballon. Et pourtant, au coup de sifflet final, les Alsaciens n’ont pas semblé du tout inquiets après cette première manche. « C’était difficile, on le savait avant de venir que ce serait dur. 1-0 ce n’est pas si mal. On a perdu 2-0 face à Mayence, et on avait renversé la rencontre donc on peut le faire. On devait défendre, ça fait partie du football, c’est comme ça. Ils ont tout fait pour marquer le deuxième but, on a essayé de bien défendre et le 1-0 n’est pas un si mauvais résultat », a confié Lucas Hogsberg après la rencontre.

Strasbourg veut refaire le coup de Mayence

Un discours partagé par Ismaël Doukouré, le meilleur Strasbourgeois, qui a tout de même tapé du poing sur la table. « Frustré, très frustré. On n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait pour remporter ce match. On connaît le public de la Meinau, chez nous ça sera un autre match et je suis très confiant pour le retour. On n’a pas été efficaces dans la surface adverse, malheureusement, on a encore pris un but sur coup de pied arrêté, pourtant on travaille à la vidéo, mais bon, va falloir aussi être plus agressifs défensivement, mais je n’ai pas de doutes là-dessus. On a pioché physiquement sur la deuxième période. Les matchs en semaine, c’est une première donc on essaye de s’adapter et grandir comme ça », a-t-il expliqué avant d’évoquer le match retour avec une confiance assumée.

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« Pour le retour, on a beaucoup de confiance. On l’a fait contre Mayence donc on le fera au match retour. L’ambiance ? On était préparés à ça, on avait une causerie où le coach nous a bien parlé de l’atmosphère ici, on n’était pas surpris, il y a ça en Ligue 1 aussi. On apprend toujours, on reste très jeunes. Ce match doit nous servir de leçon et d’apprendre. Le Rayo est une équipe plus directe, qui ne cherche pas à avoir la possession ou faire un beau jeu. Je pense que Mayence nous a mis plus en difficulté qu’aujourd’hui mais on retient la défaite. On va faire le nécessaire à l’entraînement et en vidéo pour gagner le prochain match. Mais je n’ai pas de doutes là-dessus. » Le message est passé. Malgré la défaite, Strasbourg se sent plus que jamais en confiance et va forcément miser sur son public pour renverser le match et accéder à la finale.