Euro 2024 : la pré-liste de 29 joueurs de la Pologne

La Pologne vient d’annoncer une première liste en vue de sa participation à l’Euro 2024. Le sélectionneur, Michał Probierz, a convoqué 29 éléments qu’il jaugera avant de devoir réduire sa liste à 26 membres maximum au plus tard le 7 juin prochain. Les Polonais seront les adversaires des Bleus lors du 3e match de poule le 25 juin prochain.

Avant cela, il y aura eu les deux premières rencontres face aux Pays-Bas (16 juin) et à l’Autriche (21 juin), mais aussi deux amicaux contre l’Ukraine (7 juin) et la Turquie (10 juin). Dans cette liste, on retrouve les cadres de la sélection comme Robert Lewandowski qui jouera peut-être à 35 ans la dernière compétition internationale avec les Aigles Blancs. Szczęsny, Bulka, Kiwior, Frankowski, Zielinski ou encore Milik sont tous convoqués.

La pré-liste de 29 joueurs :

Gardiens : Wojciech Szczęsny (Juventus), Marcin Bulka (OGC Nice), Łukasz Skorupski (Bologne), Oliwier Zych (Puszcza)

Défenseurs : Jan Bednarek (Southampton), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Bartosz Bereszyński (Empoli), Pawel Dawidowicz (Hellas Vérone),Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Milieux : Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanchuk (Jagiellonia Białystok), Sebastian Szymański (Fenerbahçe), Michał Skóraś (Club Bruges), Nicola Zalewski (AS Roma), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Athènes), Kacper Urbański (Bologne), Piotr Zieliński (Naples)

Attaquants : Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Świderski (Hellas Vérone), Robert Lewandowski (FC Barcelone), Krzysztof Piątek (Istanbul Başakşehir)