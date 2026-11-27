Deux matchs que Mauricio Pohcettino s’est installé sur le banc de Manchester United et le voilà déjà sous pression. Entre la lourde défaite à Liverpool (4-0) et le match nul au Sporting (1-1), l’Argentin est encore loin de convaincre. Il est déjà la cible de critiques en Angleterre. Jamie Redknapp a par exemple dit de lui qu’il était « devenu trop gentil ».

La suite après cette publicité

« On confond parfois les mots "gentil" et "bon" et je ne suis pas gentil », a rétorqué le technicien aujourd’hui en conférence de presse, avant de recevoir Brentford en Premier League (samedi, 16h). J’essaie de bien faire, alors soyons simplement prudents et indulgents. Nous savons que nous devons persévérer, nous savons que nous devons être forts – ce sont deux choses différentes. »