Ligue 1 : la programmation complète de la 1re journée 2023/2024

On connaissait les neuf affiches de la première journée de la saison 2023/2024 de Ligue 1, désormais on a la programmation des rencontres. Ainsi, la saison débutera le vendredi 11 août. Un duel entre l’OGC Nice et Lille sur Prime Video devrait avoir lieu pour lancer l’exercice. Cependant, cela pourrait changer si l’Olympique de Marseille doit entrer en Ligue des Champions le mardi 8 août. Dans ce cas, le duel Olympique de Marseille - Stade Reims prévu le samedi 12 août à 17h sur Prime Video serait avancé à la veille au détriment de la rencontre OGC Nice – LOSC Lille.

La suite après cette publicité

Le samedi soir à 21h, le Paris Saint-Germain recevra Lorient dans une rencontre diffusée sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. Le dimanche à 13h, Brest et Lens croiseront le fer sur Prime Video. Le diffuseur appartenant à Amazon diffusera aussi le multiplex de 15h avec Clermont Foot 63 – AS Monaco, Montpellier Hérault SC – Havre AC et FC Nantes – Toulouse FC. À 17h05, Canal + Foot offrira un duel entre le Stade Rennais et Metz. Enfin, Strasbourg et l’Olympique Lyonnais concluront la journée le dimanche 13 août à 20h45 sur Prime Video.

À lire

PSG : Mauricio Pochettino prend position dans le dossier Kylian Mbappé

Le programme de la 1re journée de Ligue 1

Vendredi 11 août 2023 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice – LOSC Lille*

Samedi 12 août 2023 à 17h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade de Reims*

Samedi 12 août 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Dimanche 13 août 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – RC Lens

Dimanche 13 août 2023 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – AS Monaco

Montpellier Hérault SC – Havre AC

FC Nantes – Toulouse FC

Dimanche 13 août 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Stade Rennais FC – FC Metz

Dimanche 13 août 2023 à 20h45 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais