Mercato PSG : la grosse mise au point de l'indésirable Thilo Kehrer

La suite après cette publicité

Il fait partie de ces joueurs dont le PSG souhaite se débarrasser. Thilo Kehrer, comme Georginio Wijnaldum, Rafinha, Ander Herrera ou Idrissa Gueye, entre autres, est sur le départ. Ou du moins, c'est ce que souhaite Luis Campos. Ces derniers jours, la presse espagnole a même évoqué un accord pratiquement bouclé entre le joueur et le Séville FC, qui cherche à renforcer son secteur défensif suite au départ de Jules Koundé à Barcelone.

Seulement, la version du principal concerné est un peu différente... Dans un entretien accordé à Sky Sport Allemagne, il a fait savoir qu'il est très loin d'un départ. « En tant que joueur du Paris Saint-Germain, je me concentre actuellement sur mon club et mon entraînement quotidien pour être en pleine forme. Je me sens très bien. Mon but ultime est de réussir dans ce sport, et j’essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir », a expliqué le défenseur allemand.

Pas d'accord avec Séville

« Je n’ai donné mon accord à aucun autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies », a conclu l'ancien joueur de Schalke 04, dont le contrat en terres parisiennes expire dans un an seulement. Son message semble plutôt clair : il veut réussir à Paris, et ce même s'il fait désormais partie de ce fameux loft de joueurs indésirables.

Des propos qui confirment également ce qui avait été dit à son sujet plus tôt dans la saison en Allemagne, à savoir que la volonté du défenseur de 25 ans était de quitter Paris, libre de tout contrat en juin 2023. Cette saison, il a disputé 27 rencontres de championnat avec le club de la capitale, dont 17 en tant que titulaire.