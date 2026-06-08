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Real Madrid : Florentino Pérez réélu président

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Florentino Pérez lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 @Maxppp

Sans trop de surprise, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid. Après une journée de dimanche pendant laquelle des milliers de socios se sont déplacés à Valdebebas pour voter - certains ont aussi pu le faire par courrier - le verdict est tombé dans la nuit. Pérez a donc remporté ses troisièmes élections et sera président du club au moins jusqu’en 2030.

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Il a terminé avec 65% des voix, ce qui est tout de même considéré comme un petit échec par la presse espagnole, qui met en avant les 35% d’un Enrique Riquelme qui, il y a deux semaines encore, était un grand inconnu pour la plupart des fans du Real Madrid. Désormais, place au mercato !

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