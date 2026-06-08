Real Madrid : Florentino Pérez réélu président

Sans trop de surprise, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid. Après une journée de dimanche pendant laquelle des milliers de socios se sont déplacés à Valdebebas pour voter - certains ont aussi pu le faire par courrier - le verdict est tombé dans la nuit. Pérez a donc remporté ses troisièmes élections et sera président du club au moins jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

Comunicado oficial de la Junta Electoral: la candidatura de Florentino Pérez gana las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

Il a terminé avec 65% des voix, ce qui est tout de même considéré comme un petit échec par la presse espagnole, qui met en avant les 35% d’un Enrique Riquelme qui, il y a deux semaines encore, était un grand inconnu pour la plupart des fans du Real Madrid. Désormais, place au mercato !