Hansi Flick a convaincu Thilo Kehrer de quitter le PSG

La suite après cette publicité

Après 4 ans au PSG, Thilo Kehrer s'en est allé du côté de West Ham où il a signé un contrat de 4 ans, plus 2 ans en option contre environ 12 M€. A 26 ans, le défenseur polyvalent connaît une seconde expérience à l'étranger, lui qui évoluait à Schalke avant de rejoindre la France. Poussé vers la sortie, l'Allemand concède qu'une discussion avec son sélectionneur, hansi Flick, a changé la donne. Ce dernier lui a recommandé de quitter le PSG pour avoir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du monde.

«J'y ai eu une période extrêmement fructueuse (au PSG), j'ai gagné de nombreux titres. Cet été, il était temps de franchir une nouvelle étape et de relever un nouveau défi. Nous (lui et Flick) avons bien sûr parlé de ce qui est important dans cette saison, qui est particulière avec la Coupe du monde en plein milieu. Il m'a dit ce qu'il souhaitait que les joueurs fassent en général. Après cet entretien, j'ai fait une introspection et j'ai décidé de rejoindre West Ham», explique Kehrer lors d'un presse avec la Nationalmannschaft.