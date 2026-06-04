Algérie : la réponse musclée de Luca Zidane

Plus qu’un match. Hier soir, Luca Zidane (28 ans) était très attendu. Ce qui ne change pas vraiment ses habitudes puisque le fils de Zizou est toujours scruté de très près partout où il passe. Mais mercredi, beaucoup attendaient d’en savoir plus concernant son état de santé. À la fin du mois d’avril, le portier de Grenade s’est blessé à la mâchoire (double fracture et blessure au menton, ndlr) lors de la défaite 4 à 2 face à Almeria. L’ancien joueur du Real Madrid avait quitté la pelouse et tout le monde était très inquiet le concernant, aussi bien dans son club qu’en sélection nationale. Après être passé sur le billard, le natif de Marseille avait donné des nouvelles plutôt rassurantes.

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«L’opération s’est très bien passée, plus de peur que de mal, je serai de retour très prochainement sur les terrains. Merci pour vos messages de soutien», avait-il écrit sur Instagram. Si son entraîneur à Grenade espérait le revoir avant la fin de la saison, cela n’a pas été le cas. En revanche, on a pu le revoir à l’œuvre avec l’Algérie. Le gardien a été sélectionné en équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026. Un choix qui en a laissé certains perplexes puisque le footballeur n’avait pas joué depuis le 26 avril dernier. Il n’y avait pas non plus de garantie concernant son état de santé et de forme. Sans oublier qu’il doit jouer avec un masque, ce qui n’est pas l’idéal notamment pour la vision. Encore plus pour un gardien de but qui doit aller au contact.

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Luca Zidane était attendu au tournant

Pour ne rien arranger, le fait que Vladimir Petkovic ait sélectionné 27 joueurs, dont 4 gardiens a posé questions. Outre Zidane, il a fait appel à Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) et Abdelatif Ramdane (MC Alger). Certains estiment que le sélectionneur avait besoin d’être rassuré au sujet de l’état de Luca Zidane avant de l’emmener ou non au Mondial. Hier soir, il a eu sa réponse. Titulaire lors du match amical face aux Pays-Bas, le joueur né en 98 a réalisé un match impeccable. Solide sur sa ligne, il n’a pas hésité à sortir et à aller au combat. Il a multiplié les arrêts et évité à son équipe d’encaisser de nombreux buts. La presse algérienne a été totalement rassurée à son sujet.

Compétition a dit de lui qu’il a été «particulièrement inspiré» et qu’il «s’est illustré à plusieurs reprises, notamment face à Gakpo et Reijnders, après avoir déjà été sauvé par son poteau sur une tentative de Malen en début de match.» DZ Foot a aussi été conquis et lui a donné un 9 pour l’ensemble de son œuvre. «On avait de très grandes inquiétudes le concernant lui qui joue avec un casque de protection. Il aura finalement réalisé un match extraordinaire avec pas moins de six arrêts. Très rassurant sur sa ligne, il a aussi beaucoup aidé balle au pied malgré quelques dégagements un peu ratés.» Après la rencontre, Petkovic a aussi salué son joueur, auteur d’un bon match.

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Il a rassuré tout le monde

« Je suis content pour Zidane qui a démontré que sa blessure était passée », a affirmé le sélectionneur algérien. Dans le camp d’en face, Virgil van Dijk n’a pas nommé le portier mais on a compris que Zidane avait embêté les Oranjes, qui n’ont pas réussi à être plus tueurs face au but. Luca Zidane les a écœurés. Après le match, le gardien a analysé sa prestation. «Je suis de retour sur le terrain et ça va. Je suis très content. (…) C’est plutôt la prestation de l’équipe qu’il faut mettre en valeur. Je pense qu’on a fait un très bon match, contre une très bonne équipe. On savait qu’ils allaient nous mettre en difficultés, mais on a su attendre notre moment pour leur faire mal. On gagne aujourd’hui (hier) donc on est vraiment contents. C’est bon pour la confiance et pour la suite.»

La suite, ce sera notamment le Mondial avec un premier match le 17 juin face à l’Argentine. «Jouer une Coupe du Monde, pour un footballeur, c’est ce qu’il y a de plus beau. Pouvoir représenter son pays, avec la famille qui est derrière moi, et tout le peuple algérien, c’est vraiment une fierté de pouvoir jouer ce Mondial», a avoué le Fennec. Avant de se retirer, il a rappelé une nouvelle fois qu’il est prêt et remis de sa blessure. «Moi, je me sens bien. Je me sens de mieux en mieux et je me prépare pour cette compétition importante. Toute l’équipe se prépare.» Vladimir Petkovic et l’Algérie peuvent être totalement rassurés. Luca Zidane va mieux et compte bien aider son pays durant la Coupe du Monde.