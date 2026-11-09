Équipe de France : Saël Kumbedi premier joueur de D2 convoqué depuis 2007

Grosse surprise dans la liste de Zinedine Zidane pour affronter l’Italie (jeudi 12 novembre) et la Turquie (dimanche 15 novembre) durant la prochaine trêve internationale. Avec la blessure de Pierre Kalulu, Saël Kumbedi a été appelé pour la première fois avec les Bleus. Le latéral droit a la particularité de jouer avec Wolfsbourg en 2. Bundesliga, la D2 allemande.

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En effet, il faut remonter à il y a quasiment 20 ans pour trouver des traces de joueurs de deuxième division en équipe de France. David Trézeguet avait affronté l’Argentine le 7 février 2007 (défaite 1-0) tandis que Jean-Alain Boumson avait défié l’Écosse (défaite 1-0) le 7 octobre 2006. Les deux joueurs avaient été relégués avec la Juventus en Serie B suite à l’affaire du Calciopoli.