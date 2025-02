Juventus : Thiago Motta détesté par une partie de ses joueurs !

Le management de Thiago Motta fait jaser en Italie, depuis l’élimination de la Coupe d’Italie par Empoli, à domicile. Sa sortie médiatique d’après-match, où il s’en est pris à ses joueurs, a également des conséquences. En effet, elle a libéré la parole de certains, qui ont confié leur scepticisme, voire plus, quant à la gestion du coach italien, arrivé cet été sur le banc de touche de la Juventus Turin.

Cité par le Corriere della Sera, un joueur, resté anonyme, a déclaré : « je ne supporte pas Thiago Motta, et je ne suis pas le seul ». Une phrase lourde de sens, alors que Thiago Motta est quand même décrit comme un potentiel grand entraîneur. Mais ses méthodes ne font pas l’unanimité. « On ne sait jamais à quoi s’attendre, d’un titulaire à 90 minutes sur le banc ». Selon la presse italienne, Thiago Motta ciblait plus particulièrement trois joueurs dans ses propos d’après-match contre Empoli, Koopmeiners, Nico Gonzalez et Vlahovic.