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Ligue des Champions

Ligue des Champions : de lourdes mesures prises avant OL-Fenerbahçe

Par Allan Brevi
1 min.
Fenerbahçe vs OL @Maxppp
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Le match retour entre l’OL et Fenerbahçe, prévu ce mercredi (21h) au Groupama Stadium dans le cadre des barrages de Ligue des Champions, a été classé niveau 4 sur 5 en matière de risques par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Face à cette situation, la préfecture du Rhône a décidé de mettre en place un important dispositif de sécurité et d’encadrer strictement la présence des supporters turcs, alors que 2 200 fans de Fenerbahçe, dont 200 VIP, sont attendus, comme le rapporte le Progrès.

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En effet, un arrêté préfectoral sera ainsi en vigueur de 8 heures à minuit autour du stade. Les supporters du club stambouliote devront obligatoirement passer par un point de rendez-vous fixé à Eurexpo et être munis d’un billet pour accéder au Groupama Stadium et à ses abords. Le transport et l’usage de pétards ou d’engins pyrotechniques seront également interdits dans le périmètre, tandis que des forces mobiles seront déployées pour faire respecter ces mesures. Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales.

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