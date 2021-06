Comment Manchester City compte récupérer 82 M€ sur le marché

Harry Kane et Jack Grealish. Manchester City a deux cibles bien précises en tête pour ce mercato d'été. Et pour les attirer dans ses filets, le champion d'Angleterre doit trouver les fonds nécessaires, car Tottenham et Aston Villa se montrent très gourmands pour leurs internationaux anglais (les Spurs demandent 175 M€, les Villans plus de 100 M€).

Pour ce faire, les Citizens ont l'intention de vendre massivement des joueurs sur lesquels ils ne comptent pas. L'idée est même de dégager 82 M€ de recettes grâce à ces transferts, explique le Daily Mail dans son édition du jour. Sont concernés des jeunes joueurs à forts potentiels s'étant mis en valeur ces derniers mois dans leurs clubs respectifs.

Plusieurs jeunes ont la cote

On pense au latéral droit international espagnol Pedro Porro (21 ans), prêté jusqu'en juin 2022 au Sporting CP avec option d'achat ; à l'ailier Jack Harrison (24 ans), prêté avec option d'achat (16 M€) à Leeds ; mais aussi à Lukas Nmecha (22 ans), buteur allemand, vainqueur de l'Euro Espoirs, en verve lors de son prêt sec à Anderlecht (21 réalisations en Jupiler Pro League).

Yangel Herrera (23 ans), en vue lors de son prêt à Grenade, possède bon nombre d'admirateurs. Le Sporting CP, Crystal Palace, Southampton, West Ham, l'Atlético de Madrid, Valence et Villarreal apprécient son profil et pourraient faire monter les enchères. Ivan Ilic (20 ans) et Morgan Rogers (18 ans), qui ont affiché de belles promesses au Hellas et à Lincoln City, seraient eux aussi disponibles. Les Skyblues espèrent donc tirer profit de leurs jeunes talents pour faire entrer de l'argent frais dans les caisses.