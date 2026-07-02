OL : les premiers mots de Julien Duranville

L’Olympique Lyonnais poursuit son mercato. Ce jeudi, les Gones ont annoncé la signature de Julien Duranville. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’ailier belge Julien Duranville, en provenance du Borussia Dortmund, pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. Le transfert s’élève à 5M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3,5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement maximum de 20% sur une éventuelle plus-value future», peut-on lire sur le site officiel du club.

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Dans la foulée, le désormais ex-joueur du BVB a livré ses premières impressions. « Je suis très content de rejoindre l’OL. J’ai beaucoup échangé avec les dirigeants avant de signer ici. J’ai tout de suite ressenti de très bonnes choses et je me suis rapidement projeté dans ce club. J’aimerais m’inspirer d’un autre Belge, Malick Fofana, ou de Rayan Cherki, que j’apprécie beaucoup. Je suis capable d’évoluer sur les deux côtés, mais je jouerai avant tout en fonction des besoins du coach et de mes coéquipiers. » Un renfort qui devrait faire du bien à Paulo Fonseca.