Raphinha et le Barça se font démolir dans tous les sens

En Espagne ce matin, l’attention se porte presque plus sur les propos lapidaires de Raphinha, que sur l’élimination du Barça en elle-même. Blessé et forfait lors de la double confrontation entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid (2-3 cumulé), en quart de finale de Ligue des Champions, l’international brésilien a vécu ce qu’il appelle un "vol" depuis les tribunes du Riyadh Air Metropolitano.

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Ce matin, ses mots sont en une de tous les grands quotidiens sportifs ibériques : «c’est un match volé. Faire une erreur est humain, mais que cela se reproduise au match retour ? On a très bien joué, mais cette qualification nous a été volée. L’arbitrage a été catastrophique, ses décisions sont dingues. L’Atlético a commis d’innombrables fautes et l’arbitre (Clément Turpin) ne leur a même pas sorti de carton jaune. Je veux vraiment comprendre pourquoi il avait peur que le Barça se qualifie.»

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Neymar avait pris 3 matchs de suspension pour avoir insulté les arbitres en 2019

Les réponses des Colchoneros ne se sont pas fait attendre. Koke a déclaré : «c’est son avis, je le respecte mais je ne suis pas d’accord. On n’a rien volé et le carton rouge (d’Eric Garcia) était mérité». Le portier argentin Juan Musso a enchéri : «tu ne peux tout simplement pas parler de vol. Il dit ça comme s’il y avait eu trois penaltys ou quatre cartons rouges. On a gagné sur le terrain, on les a battus 2-0 là-bas. Dans le foot, le dernier défenseur prend un carton rouge.»

Sur les plateaux télés espagnols, ils sont aussi nombreux à avoir repris Raphinha et ses coéquipiers sur leur attitude : «ce Barça ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Ils jouent comme des anges, le foot ce n’est pas juste attaquer», a critiqué Manolo Lama, journaliste de la Cope. Dans El Larguero, Eduardo Iturralde ajoute : «l’UEFA va sanctionner Raphinha pour avoir parlé de "vol". Comment tu peux dire ça en fait ? Neymar avait dit quelque chose de similaire et avait été suspendu trois matchs (en 2019 avec le PSG pour avoir déclaré "qu’ils aillent se faire foutre les arbitres").» Sur le plateau d’El Chiringuito, la soirée était placée sous le signe du chambrage. Le chroniqueur Alfredo Duro a débarqué avec une banderole piquante : «comme le PSG avec Aytekin (l’arbitre de la Remontada en 2017, NDLR), l’Atlético renvoie le Barça à la maison.»

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«Combien d’équipes se qualifient en demi-finales en marquant 2 buts ? Aucune je crois… Qu’il arrête de se plaindre seulement de l’arbitre», tonne de son côté Bruno Alemany, journaliste de la SER. «Il y a plus d’indignation contre l’arbitrage que de déception pour la défaite… Les Barcelonais pensent que tout leur a été défavorable», enchérit le journaliste Santi Ovalle. AS pointe aussi du doigt l’attitude "déplacée" de Raphinha, venu adresser un geste devant les supporters madrilènes suggérant que leur club sortirait au prochain tour. En France, les anciens Barcelonais Thierry Henry et Samuel Umtiti n’ont, eux, pas été tendres avec leur ancien club. Cette nouvelle sortie de route va laisser des traces.