OL : Vinicius Jr envoie un message à Endrick

C’est déjà un des gros coup du mercato hivernal. Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a ainsi officialisé l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de saison. Si Benzema et Mbappé ont réagi à cette opération, Vinicius Jr a aussi eu des mots pour son compatriote.

La suite après cette publicité

« Mon frère Bob ! Beaucoup de chance ! On t’attend ici rapidement », a écrit le numéro 7 du Real Madrid, qui attend donc déjà le retour du jeune joueur formé à Palmeiras. Il faut dire que les deux attaquants étaient assez proches et Vinicius Jr l’avait pris sous son aile à son arrivée.