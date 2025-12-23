Ligue 1
OL : Vinicius Jr envoie un message à Endrick
1 min.
@Maxppp
C’est déjà un des gros coup du mercato hivernal. Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a ainsi officialisé l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de saison. Si Benzema et Mbappé ont réagi à cette opération, Vinicius Jr a aussi eu des mots pour son compatriote.
La suite après cette publicité
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 22:07
❤️ "¡Mi hermano Bob! ¡Mucha suerte!"Voir sur X
🔥 "Te esperamos por aquí en breve".
📲 Vini se despide de Endrick, en sus redes sociales, por su cesión al Olympique de Lyon.
🔥 "Te esperamos por aquí en breve".
📲 Vini se despide de Endrick, en sus redes sociales, por su cesión al Olympique de Lyon.
« Mon frère Bob ! Beaucoup de chance ! On t’attend ici rapidement », a écrit le numéro 7 du Real Madrid, qui attend donc déjà le retour du jeune joueur formé à Palmeiras. Il faut dire que les deux attaquants étaient assez proches et Vinicius Jr l’avait pris sous son aile à son arrivée.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer