Ligue 1

OL : Vinicius Jr envoie un message à Endrick

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Endrick @Maxppp

C’est déjà un des gros coup du mercato hivernal. Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a ainsi officialisé l’arrivée d’Endrick, prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de saison. Si Benzema et Mbappé ont réagi à cette opération, Vinicius Jr a aussi eu des mots pour son compatriote.

El Chiringuito TV
❤️ "¡Mi hermano Bob! ¡Mucha suerte!"

🔥 "Te esperamos por aquí en breve".

📲 Vini se despide de Endrick, en sus redes sociales, por su cesión al Olympique de Lyon.
« Mon frère Bob ! Beaucoup de chance ! On t’attend ici rapidement », a écrit le numéro 7 du Real Madrid, qui attend donc déjà le retour du jeune joueur formé à Palmeiras. Il faut dire que les deux attaquants étaient assez proches et Vinicius Jr l’avait pris sous son aile à son arrivée.

Ligue 1
Liga
Real Madrid
Lyon
Vinícius Júnior
Endrick

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lyon Logo Lyon
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Endrick Endrick
