PSG-Dortmund : Luis Enrique est très content

Ce mardi, le PSG a parfaitement lancé son aventure européenne en s’imposant sans difficulté face à un Borussia Dortmund apathique (2-0). Montrant une belle solidité et en se montrant capable de défoncer le verrou du bloc bas allemand, le Paris Saint-Germain a livré une performance complète. Forcément, ce succès est au goût de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Interrogé par RMC Sport, le coach catalan a fait part de sa satisfaction : «Je pense que tout le monde a fait un match très consistant. C’est une victoire méritée pour tout le groupe. C’était un adversaire complet en face. Nous avons été excellents mais nous aurons peut-être dû marquer plus. Kolo Muani a besoin de temps pour connaître ses coéquipiers et notre système mais je suis très content de son match. Nous avons pas beaucoup de temps devant nous mais je suis content d’avoir ces attaquants. Avoir ces titulaires et ces remplaçants est quelque chose d’important pour atteindre nos objectifs cette saison. Les supporters ont été incroyables. Que nous gagnons ou que nous perdons, c’est toujours la joie. Ils sont toujours là et c’est important de leur donner des victoires.»