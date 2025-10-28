PL : pas de Boxing Day cette saison

C’est une tradition hivernale très appréciée en Angleterre, et dans le reste du monde, où on profite de ces matchs de Premier League entre deux repas copieux. Mais cette saison, comme l’indiquent divers médias anglais dont le Daily Mail, il n’y aura pas de journée de championnat anglais le 26 décembre.

Effectivement, pour des raisons d’obligations vis-à-vis des diffuseurs, qui ont le droit à 33 week-ends de championnat par saison, la Premier League doit faire un numéro d’équilibriste et ne peut pas placer une journée hors samedi-dimanche. La journée du Boxing Day sera donc disputée sur un week-end et seul un des matchs de cette journée en question pourra être organisé le vendredi 26 décembre. Reste à voir si cela perdurera sur la durée ou si ça ne concerne que cette saison.