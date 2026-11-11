Paul Scholes annonce le prochain club d’Erling Haaland

Auteur de 14 buts en 14 matches cette saison avec Manchester City, Erling Haaland (26 ans) se montre efficace comme à l’accoutumée. Sous contrat jusqu’en juin 2034 avec Manchester City, il est pleinement impliqué dans le projet le liant au club mancunien. Toutefois, son avenir pourrait aussi être lié aux sanctions planant sur les Sky Blues pour non-respect des règles du fair-play financier de la Premier League.

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Dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes s’est exprimé sur le sujet. L’ancienne gloire de Manchester United l’imagine bien partir au FC Barcelone en cas de relégation de Manchester City : «Barcelone. Même s’il a le physique d’un joueur du Real Madrid et que je l’imagine parfaitement sous le maillot du Real Madrid, il ira au Barça.»