Equipe de France : Rayan Cherki aurait ignoré Didier Deschamps

Hier soir, la France a battu la Suède sur le score de 3 à 0 avec des grands Mbappé et Olise. Sur le banc au coup d’envoi, Rayan Cherki (22 ans) est entré en jeu à la 85e pour remplacer le joueur du Bayern Munich. Comme lors des premiers matches, l’ancien de l’OL n’a pas tout bien fait.

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Mais c’est surtout son attitude qui fait parler ce matin. En effet, sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Cherki semble ignorer dans un premier temps Didier Deschamps, qui se rapprochait de lui afin de lui serrer la main. Finalement, les deux hommes ont échangé une poignée de mains. Nul doute que les principaux concernés s’expliqueront sur le sujet.