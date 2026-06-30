Coupe du Monde 2026 : le missile de Nusa qui refroidit la Côte d’Ivoire

Qui affrontera le Brésil en huitièmes de finale ? Pour le moment, c’est la Norvège qui défiera la Seleção le dimanche 5 juillet à New York. À la mi-temps de son match contre la Côte d’Ivoire, l’équipe d’Erling Haaland est devant

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Quel but d'Antonio Nusa ! ⚽️

Son enroulée est imparable ! La Norvège ouvre le score et mène 1-0.



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Alors que les deux nations se livrent un duel acharné, c’est Antonio Nusa qui a délivré les Scandinaves juste avant la pause. Parti sur son aile gauche, le joueur du RB Leipzig a décoché une frappe enroulée imparable pour mettre les siens devant 1-0).