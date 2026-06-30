Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le missile de Nusa qui refroidit la Côte d’Ivoire
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Qui affrontera le Brésil en huitièmes de finale ? Pour le moment, c’est la Norvège qui défiera la Seleção le dimanche 5 juillet à New York. À la mi-temps de son match contre la Côte d’Ivoire, l’équipe d’Erling Haaland est devant
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Quel but d'Antonio Nusa ! ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 30, 2026
Son enroulée est imparable ! La Norvège ouvre le score et mène 1-0.
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #CIVNOR pic.twitter.com/EiXBZ29nUN
Alors que les deux nations se livrent un duel acharné, c’est Antonio Nusa qui a délivré les Scandinaves juste avant la pause. Parti sur son aile gauche, le joueur du RB Leipzig a décoché une frappe enroulée imparable pour mettre les siens devant 1-0).
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