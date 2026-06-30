Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le missile de Nusa qui refroidit la Côte d’Ivoire

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Antonio Nusa @Maxppp
Regarder en direct sur Prime Video
Côte d'Ivoire 0-1 Norvège
winamax
1 10.5 N 3.75 2 1.33 bonus 100€ Voir sur Prime Video

Qui affrontera le Brésil en huitièmes de finale ? Pour le moment, c’est la Norvège qui défiera la Seleção le dimanche 5 juillet à New York. À la mi-temps de son match contre la Côte d’Ivoire, l’équipe d’Erling Haaland est devant

La suite après cette publicité

Alors que les deux nations se livrent un duel acharné, c’est Antonio Nusa qui a délivré les Scandinaves juste avant la pause. Parti sur son aile gauche, le joueur du RB Leipzig a décoché une frappe enroulée imparable pour mettre les siens devant 1-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Norvège
Antonio Nusa

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Norvège Flag Norvège
Antonio Nusa Antonio Nusa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier