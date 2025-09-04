EdF : le constat amer de Deschamps sur le calendrier international

S’il y a bien un sélectionneur qui a pu mesurer l’évolution du calendrier, c’est bien Didier Deschamps, en poste depuis 2012. Les cadences infernales en club se répercutent forcément sur le temps alloué aux sélections nationales. Forcément, DD le déplore, lui qui a vu fondre comme neige au soleil les jours de préparation avant une grande compétition internationale.

«Avant la Coupe du monde 2014, on a eu 28 jours pour se préparer. Plus les saisons passent, moins on a de temps. Aujourd’hui, quand on a 15 jours pour préparer une grande compétition, on dit merci. C’est pareil pour les rassemblements : avant, on jouait le samedi et le mercredi, il y avait une semaine pour préparer le match. Le mardi et mercredi, tu avais deux bonnes séances. Et tu avais encore le jeudi, où tu pouvais travailler, en baissant l’intensité, tout ce qui est coups de pied arrêtés… Là, le plus souvent, on joue dès le jeudi alors que l’essentiel du groupe vient de jouer le dimanche. Donc, lundi et mardi, le travail collectif, tu oublies. Et mercredi, tu es en veille de match…», a-t-il déploré dans les colonnes de L’Equipe. Didier Deschamps quittera l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026.